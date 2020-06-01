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فتح باب تسجيل رغبات المدارس الرسمية والمتميزة للغات إلكترونيا بالمنوفية

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:48 ص
فتح باب تسجيل رغبات المدارس الرسمية والمتميزة للغات إلكترونيا بالمنوفية رياض الاطفال - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلنت محافظة المنوفية ، عن فتح باب التسجيل اليوم لأولياء الأمور ، واختيار الرغبات للتقديم فى المدارس الرسمية والمتميزة للغات لمرحلة رياض الأطفال ، بدءا من الاثنين الموافق 1 / 6 / 2020 و لمدة شهر ، بالدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية ، واختيار رابط التسجيل على الموقع www.monofeya.gov.eg

وعلى أولياء الأمور الذين قاموا بتسجيل بياناتهم من قبل عليهم استكمال الطلب باختيار الرغبات بدءا من اليوم و لمدة شهر .

هذا ويتيح الموقع عدة مميزات لولى الأمر والطالب ، منها تقليل الجهد والتكلفة المالية ، حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس من خلال الموقع ، وكذا فرصة مشاهدة حية للمدارس ، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال ، حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع إستثناء أبناء الشهداء ، كما ان التقديم الكترونيا يقلل من التجمعات ومنع الاختلاط وتقليل فرص الاصابة بالعدوى فى ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا  .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وخطة المحافظة للتحول الرقمى وحرصاً على منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية فى ظل تداعيات فيروس كورونا .

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام بشأن إطلاق موقع القبول لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المختصين لتسويق الموقع للمحافظات الأخرى.

كما تضمن القرار أن يتم التقديم من خلال شهر يونيه من كل عام ولا يجوز الإستثناء من موعد التقدم وإلتزام المدارس بعدم قبول أية ملفات ورقية من ولى الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول وذلك طبقاً للتوقيتات المعلنة .

 

 


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