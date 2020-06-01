اليوم السابع
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فتح باب التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الاطفال وأولى ابتدائى بمدارس الوادى الجديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:55 م
فتح باب التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الاطفال وأولى ابتدائى بمدارس الوادى الجديد صلاح مرغنى مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، فى بيان له ،عن بدء التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة للعام الدراسى القادم  ٢٠٢١/٢٠٢٠، حيث بدأت من اليوم ١ من يونية وحتى ٣٠ من نفس الشهر، مؤكدا على ضرورة كتابة جميع البيانات بكل دقة وطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع، مشيرا ضرورة أن يلتزم ولى الأمر بالتسجيل على الموقع الإلكترونى بالبيانات المطلوبة صحيحة، وعند تمام التسجيل لابد من طبع استمارة  التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة .

وفى سياق متصل استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لبدء امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها 21 يونيو الجاري، وحتى 21 يوليو 2020/ حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة في بيان صحفي له، عقد اجتماع موسع عبر شبكة سكايب مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان والتطهير والتعقيم   للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية.

ولفت مرغني، إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات، وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع.

 أشار مرغني، إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية استعدادا للامتحانات موجها الشكر للجميع على التعاون الدائم والتكاتف من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص الشديد على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

 


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