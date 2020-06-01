عمليات نهب وسرقة بالمحال التجارية خلال الاحتجاجات الأمريكية.. فيديو وصور

كتب محمد عبد المجيد

انتشار السطو فى الاحتجاجات على مقتل جورد فلويد انتشرت عمليات السطو والسرقة فى وسط مدينة واشنطن، وكذلك فى لوس أنجلوس، وأماكن أخرى، حيث استغلت بعض العصابات الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد وحولتها الى عمليات عنف منظمة، واقتحم المتظاهرون فرعًا لبنك "كابيتال بنك"، وشوهدت صناديق مجوهرات فارغة على الرصيف خارج متجر "ميرفيس داياموندز"، بحسب "أسوشيتد برس".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "الحرة" الأمريكية، من جهة أخرى، كانت ابنة عمدة نيويورك واحدة من حوالى 790 شخصًا تم اعتقالهم فى المدينة منذ بدء الاحتجاجات على وفاة فلويد الأسبوع الماضى.



تحطيم بوابات المحال التجارية فى نيويورك

وصرح مسئول فى جهاز إنفاذ القانون أن كيارا دى بلاسيو (25 سنة)، اعتقلت ليلة السبت، وذكر التقرير الخاص بالاعتقال، الذى حصلت عليه صحيفة نيويورك بوست، أنها رفضت مغادرة شارع فى مانهاتن أمرت الشرطة بإخلائه لأن المتظاهرين كانوا يرمون أشياء.



تحطيم متجر و اختفاء محتوياته

وفى لوس أنجلوس، نهب عدد كبيرة للمتاجر والمحال فى مدينة سانتا مونيكا السياحية الشهيرة، قامت بها عصابات مستغلة الوضع الأمنى جراء الاحتجاجات، وقد تمكن من توثيق ما تعرض له واحد من أبرز متاجر المدينة، حيث سرق مجهولون السجائر والمواد الكحولية والطبية، دون المس بالمواد الغذائية.



تحطيم واجاهات المحال التجارية فى نيويورك

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع فى جميع أنحاء أمريكا مرة أخرى يوم الأحد، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.



تحطيم واجهات المتاجر و سرقة محتوياتها

وانتشر الآلاف من جنود الحرس الوطنى وفرضوا حظر التجول الصارم وأغلقوا أنظمة النقل الجماعى لإبطاء تحركات المتظاهرين.



سرقة المتاجر خلال المظاهرات

وقال مسئولون إن المتظاهرين فى فيلادلفيا، قذفوا الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف، بينما اقتحم اللصوص المتاجر والشركات فى أكثر من 20 مدينة وهربوا بقدر ما يمكنهم حملهم، من صناديق أحذية رياضية وملابس وهواتف محمولة وأجهزة تلفاز وغيرها من الإلكترونيات.