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"علشان بنحبها لازم نقف جنبها".. مبادرة شباب ديرمواس بالمنيا لمواجهة كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
"علشان بنحبها لازم نقف جنبها".. مبادرة شباب ديرمواس بالمنيا لمواجهة كورونا مبادرة شباب ديرمواس بالمنيا لمواجهة كورونا
المنيا - حسن عبد الغفار

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مبادرة جديدة لشباب المنيا هذه المرة فى مركز ديرمواس، حيث يقوم شباب مركز ديرمواس بمختلف القرى بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت العامة والمصالح الحكومية من خلال مبادرة علشان بنحبها لازم فى الأزمة نقف جنبها.

وقام شباب ديرمواس بأعمال الرش والتطهير لجميع المنشاءات الحكومية ومن بينها مستشفى حميات ديرمواس، حيث بدأ الشباب العمل فى أعمال التطهير بدأ من المغرب حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا .

ففى قرية الحسيابة التابعة للمركز قام إسلام محمود وهو أحد شباب برلمان شباب الحسيابة بأعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع والمدارس والمصالح الحكومية، وذلك من خلال التنسيق مع الوحدة القروية من أجل مواجهة فيروس كورونا .

الحال لا يختلف كثيرا فى قرى محافظة المنيا، فقد قام شباب قرية تله بعمل جروب على الفيس بوك لأبناء القرية يتناقشون فيه حول مشكلات القرية ويطرحون لها الحلول، كما يتم التنسيق من أجل التعقيم والتطهير من خلال الجهود الذاتية، حيث قام الشباب بأعمال رش جميع الشوارع بالقرية، بالإضافة إلى قيام مجموعة الشباب بأعمال التوعية بمخاطر فيروس كورونا، إلى جانب جهودهم فى توفير الكمامات من خلال التنسيق مع الصيدليات بالقرية من أجل توفير الكمامات بارخص الاسعار لأهالي القرية .

بينما فى قرية ريدة التابعة لمركز المنيا قام مجموعة من الشباب بالجهود الذاتية من خلال مبادرة قريتنا فى عيونا بأعمال الرش والتعقيم لجميع شوارع القرية والمنشاءات الحكومية الموجودة بها ، حيث يقوم الشباب منذ الإعلان عن فيروس كورونا بأعمال الرش والتعقيم لمختلف القطاعات، كذلك قام الشباب بعمل العديد من المبادرات التى تقوم على الجهود الذاتية لمواجهة فيروس كورونا.

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كورونا

المنيا

مبادرات شبابية ضد كورونا

ديرمواس

اخبار مصر

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