عزل منزلى لأمين عام جامعة الزقازيق لإصابته بفيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد عبد الستار، قيد العزل المنزلى، بعد ظهور عليه إرتفاع درجة حرارة ورشح يشبه أعراض فيروس كورونا .

و أضاف رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن عبدالستار حالته جيدة، وانه تواصل معه تليفونيا منذ قليل، وأنه قرر خضوعة للعزل بالمنزل لحين إتمام شفاءه .

و أشار إلى انه تم تطهير مبنى رئاسة الجامعة، و إجازة لطاقم السكرتارية الخاصة بمكتبه، لافتا إلى انه حضر أمس الأحد بعد إجازة العيد و لم يخلط بأحد سوى مكتبه.

كانت خصصت مديرتى التربية و التعليم و الشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة و مركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق و مركز شباب ناصر و وحدة الأمومة و الطفولة.

و اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، و تم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة و فور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة و المراوح و المطهرات و غيرها من مستلزمات.

وقال المحافظ نحن نعيش وضع إستثنائى يتطلب منا جميعا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

و خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.