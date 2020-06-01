اليوم السابع
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صور .. وكيل صحة كفر الشيخ تناقش البرتوكول الجديد لكورونا ومستشفيات العزل الجديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:16 م
صور .. وكيل صحة كفر الشيخ تناقش البرتوكول الجديد لكورونا ومستشفيات العزل الجديد اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديرى مستشفيات العزل ، لمناقشة العمل بالبرتوكول الجديد لفيروس كورونا ، وللمستشفيات الجديدة المنضمة حديثاً لمستشفيات العزل .

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد خيري، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام هيئة الإسعاف، والدكتور إبراهيم جاد الله، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير المكتب الفني.

وناقش الاجتماع، الذى حضره مديرى المستشفيات العامة والمركزية، كيفية التدرج فى التحول الكاملة لطاقة المستشفيات لتكون مستشفيات عزل وآلية توفير المستلزمات لمستشفيات العزل.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، على أهمية استقبال الحالات وفرزها طبقًا للبرتوكول مع تخصيص أماكن لحالات الاشتباه وأماكن العزل للحالات الإيجابية بكل مستشفى،وتم ضم 12 مستشسفى جديدة لتكون مستشفيات عزل ، وتخصيص بكمل مستشفى جناح لعزل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ،وهى مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدى سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدى سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.

وأضافت سلام ، كما تم تخصيص المدينة الجامعية بسخا بكفر الشيخ لنقل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم مستقرى وعددهم 46 وتم شفاء 28 حالة ، مؤكدة أنه لدينا 375 حالة ايجابى ، وتم شفاء 83 حالة ،ومن ثبت سلبية نتائجهم 658 حالة ،كما تم متابعة 1259 من المخالطين وثبت سلبية نتائجهم ، وجارى متابعة 1007 حالة خلال 14 يوماً

 

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اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات

 

02
اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات

 

03
اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات

 

04
اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات

 

05
اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ مع مديرى المستشفيات

 


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