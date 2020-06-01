صور.. مستحقو المعاشات يلتزمون بارتداء الكمامات بمكاتب البريد

كتبت هبة السيد

بدأت الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات عبر مكاتبها علي مستوى الجمهورية، وانتظمت عمليات صرف المعاشات للمستحقين وسط التزام من موظفى الهيئة والمواطنين بارتداء الكمامات والوقوف بمسافات أمنة ومنح التزاحم والتكدس لوقف انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

كان رئيس مجلس الوزراء قد قرر الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.

وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.

من جهة أخرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتكليف الدكتور شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، ويأتى على رأس أولويات المهام التى كلف بها الدكتور شريف فاروق؛ الاستمرار فى تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية فى إطار مشروع بناء مصر الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية، فضلا عن التنمية البشرية والتدريب لموظفى الهيئة والمساهمة فى جهود الدولة للتوسع فى الشمول المالى وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافى والتربوى، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

هذا وقد شغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الاسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الامريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ولقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الاعمال من جامعة عين شمس.



التزام بالإجراءات الوقائية



التزام مستحقى المعاشات بارتداء الكمامات



صرف المعاشات



عملاء البريد يقفون بمسافات آمنة