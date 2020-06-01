صور.. محافظ جنوب سيناء يحصن العاملين بالمحافظة بمنتجات الأوقاف الواقية من كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع الوزارة على شراء عدد من المنتجات الواقية للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، للوقاية من فيروس كورونا، فى إطار اهتمام المحافظ بصحة العاملين بالمحافظة.

وقالت الوزارة، إن المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا والتي تشمل قناع الوجه الواقي ، واشترت المحافظة 100 قناع وجه واقى للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها، بالإضافة إلى حاجز المكتب الواقى، الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقيه من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن محافظة جنوب سيناء أسهمت بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين ، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة.

وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذى تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء.