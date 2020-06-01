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صور ..سائقو الأجرة للركاب بالبحر الأحمر: "مش هنركب حد إلا بالكمامة"

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:28 م
صور ..سائقو الأجرة للركاب بالبحر الأحمر: "مش هنركب حد إلا بالكمامة" التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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منع سائقى سيارات الأجرة الداخلية " سرفيس "، وكذلك بين المحافظات، ركوب المواطنين للسيارات إلا بإرتداء الكمامة، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

 من جانبه قال حماده حامد، سائق سيارة ميكروباص، أن جميع السائقين داخل المواقف المختلفة التزمت بارتداء الكمامة وحذرت الركاب بعدم الصعود للسيارة إلا بارتدائها، بهدف الحماية من كورونا أولا، وثانيا لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وسحب الرخص  .

وتابعت مجالس المدن المختلفة من خلال لجان لها داخل المواقف ، عملية تطبيق الإجراءات بارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين والمواطنين المترددين على المواقف المختلفة .

 وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم، التزام السائقين والمسافرين بالموقف الإقليمى، وموظفى مجلس المدينة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وطبقت منذ صباح امس المصالح الحكومية بالبحر الأحمر، فى أول يوم عمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك، قرار عدم دخول المواطنين لتلك المصالح إلا بارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 فى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، قام حرس المحكمة بمنع دخول أى مواطن من البوابات لا يرتدى الكمامة، كما تم تعليق ملصقات خارج المحكمة تؤكد للمواطنين على ارتداء الكمامة عند الدخول للمحكمة او النيابات المختلفة، سواء الحزئية او الكلية وذلك تنفيذا لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل .

 

 

 

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التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات

 
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التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات

 
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التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات

 
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التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات

 

 

 

 


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