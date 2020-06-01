صور ..سائقو الأجرة للركاب بالبحر الأحمر: "مش هنركب حد إلا بالكمامة"

منع سائقى سيارات الأجرة الداخلية " سرفيس "، وكذلك بين المحافظات، ركوب المواطنين للسيارات إلا بإرتداء الكمامة، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وتابعت مجالس المدن المختلفة من خلال لجان لها داخل المواقف ، عملية تطبيق الإجراءات بارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين والمواطنين المترددين على المواقف المختلفة .
وطبقت منذ صباح امس المصالح الحكومية بالبحر الأحمر، فى أول يوم عمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك، قرار عدم دخول المواطنين لتلك المصالح إلا بارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات
التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات
التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات
التزام المواطنين فى المواقف والمصالح بالكمامات
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