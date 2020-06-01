صور.. زراعة الشرقية تطهر مبنى الكهرباء والإدارة الزراعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقمت الفرق المخصصة بالتعقيم والتطهير بمديرية الزراعة بالشرقية مبنى الكهرباء ومبنى الإدارة الزراعية بالزقازيق، وجميع الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تعقيم الوحدة المحلية بشيبة بآلات الإدارة الزراعية بالزقازيق، بناء على تعليمات وزير الزراعة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية وبناء على التعليمات بضرورة الاستعداد الفورى نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعى الأسطح والأماكن التابعة للمحافظة، واستمرارا لجهود مديرية الزراعة بالشرقية، والإدارات والمكاتب الزراعية التابعة، وبالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والوحدات، ويتم الرش المتتالى للمصالح الحكومية.

وفى السياق نفسه شكل المهندس السيد عبد الرحمن السيد مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس حملة بإشراف المهندس محمد عبد الله رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والمهندسة أسماء أبو سطيح رئيس قسم التنمية الريفية بالإدارة تفعيلا لدور المرأة الريفية فى توعية المواطنين بالأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس جمال كمال مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية .

وقامت اللجنة بالمرور اليوم على قرى وعزب مركز فاقوس والتقت ببعض المواطنين وتوعيتهم بأعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو رشح الأنف احتقان فى الحنجرة والإسهال، وكذلك خمول وإحساس بالدوخة والسعال الجاف والصداع وصعوبة فى التنفس والتهاب العين والقىء والإحساس بالقشعريرة فى الجسم وكذلك تحدثوا عن طرق الوقاية.

وشرحت اللجنة للمواطنين الخطوات التى يجب أن يقومون بها تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وأوجزت اللجنة 12 خطوة للوقاية هى..

1- الالتزام بعدم لمس الأسطح والأشياء المحيطة بالشخص خلال اليوم.

2- غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية.

3- استخدام كحول بتركيز نسبته 60% على الأقل.

4- تجنب الحضور فى الأماكن المزدحمة.

5- تجنب المخالطة اللصيقة.

6- الابتعاد عن الأشخاص لمسافة 1 متر تقريبا.

7- تجنب لمس العين والأنف والفم.

8- عند السعال أو العطس قم باستخدام منديل والتخلص منه بعد الاستخدام.

9- عدم مشاركة أطباق الأكل وأكواب الشرب والأغطية والأدوات المنزلية إذا كنت مريضا.

10- قم يوميا بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بكثرة.

11- إذا كنت مريضا إلزم المنزل ولا تذهب للعمل وتجنب وسائل النقل العام.

12- ارتداء الكمامات الواقية عند النزول.



تعقيم المكاتب



تعقيم نبنى الكهرباء



عمليات التطهير