اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 02:50 م
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صور ..الانتهاء من رصف طريق عبد الناصر غرب الإسكندرية

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:34 م
صور ..الانتهاء من رصف طريق عبد الناصر غرب الإسكندرية طريق جمال عبد الناصر
الإسكندرية جاكلين منير

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 أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية ، الانتهاء من أعمال رصف إمتداد طريق جمال عبدالناصر طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ،وذلك وفقا لتوجيهات المهندسة  جيهان مسعود  رئيس مركز ومدينة برج العرب

وأشارت مدينة برج العرب فى بيان صادر اليوم ، أن مدير إدارة الطرق بالمركز  قام بمتابعة إستكمال أعمال رصف امتداد طريق جمال عبدالناصر ( صينية برج العرب - أول طريق حسن علام ) طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى وتحت اشراف  مديرية الطرق بالإسكندرية

من جهه أخرى ووفقا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود  رئيس مركز ومدينة برج العرب قامت إدارة شئون البيئة باستكمال أعمال الحملة الرسمية لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة حيث تم رش نجع صميده بحري ، نجع الافراد بحري ، نجع الشواعر ، شارع المدارس ومتفرعاته ، قبلي السكه الحديد ، شارع المحطه ، شارع الشواربي ومتفرعاته ، نجع ابو الهيش بقرية بهيج،و ذلك فى إطار الوقاية من الأضرار التى يسببها البعوض والحشرات الطائرة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين

فيما قامت إدارة أشغال الطريق والإعلانات بحملة لإزالة الاشغالات من الباعة الجائلين و الفروشات التى تعيق المارة والطريق العام بشارع أنور السادات بجوار مكتب البريد.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

طريق جمال عبد الناصر (1)
طريق جمال عبد الناصر 
طريق جمال عبد الناصر (2)
طريق جمال عبد الناصر 
 
طريق جمال عبد الناصر (3)
طريق جمال عبد الناصر 

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