صور .. إزالة التعديات على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية ،فى بيان صادر اليوم أنه تم حملة إزالة مكبرة برئاسة المهندسة جيهان مسعود ، للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة حيث اسفرت الحملة عن عرض المواطن على النيابة العسكرية لاعتراضه على تنفيذ إزالة سور على مساحة 400 م 2 بطريق اسكندرية مطروح الساحلى .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ،شن حى المنتزة ثان ،حملة إزالة مكبرة على العقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية تنفيذاً للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشنت القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي حملة مكبرة، بوجود لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي والجهات الأمنية تم خلالها القيام بتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 109 , 110 , 276 , 277 , 278 , 450 ، الصادرة في حق العقار الكائن في المعمورة البلد ش سكة حديد رشيد ، وإزالة وتكسير جميع الحوائط الخارجية من الطابق الثاني عشر علوي حتى الأول علوي لجميع الوحدات الغير مأهولة بالسكان ، وتم تحرير الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة لمجابهة مخالفات البناء بالمنتزه ثان ولإستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين لعدم تكرار المخالفات.











