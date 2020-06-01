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صورة.. الملكة إليزابيث تمتطى مهرا فى أول ظهور منذ إغلاق بريطانيا بسبب كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:57 ص
صورة.. الملكة إليزابيث تمتطى مهرا فى أول ظهور منذ إغلاق بريطانيا بسبب كورونا الملكة إليزابيث على ظهر مهر
كتبت ــ ريم عبد الحميد

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فى أول ظهور لها منذ بدء الإغلاق فى بريطانيا بسبب وباء كورونا، نشرت صورة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وهى تركب مهرا فى قلعة وندسور، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية. وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما من محبى الخيول والمتحمسين لها طوال فترة حكمها، وتم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهى  تمتطى أحد مهورها، وهى أنثى عمرها 14 عاما تدعى بالمورال فيرن. وأكدت صفحة العائلة الملكية على توتير الصورة التى تظهر فيها الملكة.

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 وكانت الملكة إليزابييث قد ألقت خاطبين متلفزين أثناء الإغلاق، الأول يؤكد للمعزولين  أننا "سنلتقى مرة أخرى"، والآخر للاحتفال بيوم النصر.

ودخلت الملكة  فى عزل منزلى، فى قلعة وندسور، مع زوجها الأمير فيليب، وكشفت التقارير أن الملكة موجودة في وندسور لأنه لا يُسمح لأحد بدخول القلعة لحمايتها والأمير فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا".

وفى الشهر الماضى، قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية ستنحسب من الحياة العامة لأشهر فيما يتوقع أن يكون أطول فترة غياب عن الواجبات الرسمية فى عهدها الذى دام 68 عاما.

وأوضحت الصحيفة، أن الملكة ستظل فى قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وسيتم تعليق فعالياتها اليومية فى الخريف أيضا، وتظل الزيارة الرسمية التى من المقرر أن تقوم بها إلى جنوب أفريقيا فى أكتوبر المقبل معلقة. كما سيتم إغلاق قصر بكنجهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى تقريا منذ 27 عاما. وتم بالفعل إلغاء بعض الفعاليات مثل حفلات الحديقة.

وعادة ما تعود الملكة من وندسور إلى القصر فى مايو، حيث تمضى أغلب وقتها حتى نهاية عطلة الصيف فى بالمورنال فى يوليو. إلا أن المساعدين الملكيين قالوا أن الملكة ستكسر التقاليد ولن يكون لديها ارتباطات أو تحركات حتى زوال التهديد من وباء كورونا.


الملكة البيزابيث

ملكة بريطانيا

قلعة وندسور

الملكة تركب مهر

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