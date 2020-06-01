شرطة النقل والمواصلات تضبط لصوص سرقوا 730 كيلو خردة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الشرقية – المنيا – قنا) من ضبط (4) أشخاص وعُثر بداخل المخازن الخاصة بهم على كمية قدرها (730) كيلو جرام من مهمات الخردة من بينها (كابلات نحاس – قطع فرامل – رومان بلى – ألواح صاج).

من ناحية أخرى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت فحص وضبط تجار الخردة مجهوله المصدر ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص والتى أسفرت عن ضبط (20) شخص وبحوزتهم كميات من الخردة مجهولة المصدر ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص .. بذلك بدوائر أقسام شرطة (عين شمس – السلام ثان – المرج – المقطم – البساتين– مصر القديمة – دار السلام – حلوان – المعصرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.