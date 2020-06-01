شاهد.. موظفو محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بالكمامات أثناء العمل

وشدد المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطنين وتيسير لهم الإجراءات بشكل آمن.

وقال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أنه تم وضع إجراءات وقائية واحترازية مشددة وهى قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وطوال فترة التواجد بالمحكمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم وضع علامات إرشادية الالتزام بالتباعد الاجتماعى المحدد لجميع سراى المحكمة كما يتم تحديد العدد المصرح به لدخول القاعات على ضوء مساحتها وأماكن جلوس محددة وفقا للعلامات الظاهرة داخل القاعة.

وشدد على تنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر حفاظا على الصحة العامة بما يكفل منع الاختلاط والتزاحم، وتكليف الشركة المكلفة بأعمال النظافة داخل المحكمة بتطهير وتعقيم مقار المحكمة وقاعات الجلسات ودورات المياه والصالات وجميع المكاتب الإدارية بصفة دورية بواقع مرتين يوميا وتكليف حرص المحكمة والأمن الإدارى تنفيذ هذه التعليمات.