اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 م
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شاهد كورنيش الإسكندرية بلا زوار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:02 م
شاهد كورنيش الإسكندرية بلا زوار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا كورنيش الإسكندرية بلا زوار
الإسكندرية أسماء على بدر

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يشهد كورنيش الإسكندرية حالة من الهدوء، اليوم الاثنين، حيث يخلو من الزوار بمنطقة الشاطبى حتى محطة الرمل، بالإضافة إلى اتباع المتواجدين الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا وارتداء الكمامة.

كما يشهد كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية وزحاما فى بعض الأماكن بداية من محطة الرمل حتى المنشية وانتشارا مكثف لرجال المرور.
 
وأعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية الانتهاء من أعمال رصف امتداد طريق جمال عبدالناصر طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وذلك وفقا لتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب.

فيما شنت إدارة إشغال الطريق والإعلانات حملة لإزالة الاشغالات من الباعة الجائلين والفروشات التى تعيق المارة والطريق العام بشارع أنور السادات بجوار مكتب البريد.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كل تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع التجمعات.

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كورنيش الإسكندرية بلا زوار (5)
 
كورنيش الإسكندرية بلا زوار (6)
 
كورنيش الإسكندرية بلا زوار (7)
 
كورنيش الإسكندرية بلا زوار (8)
 
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كورنيش الإسكندرية بلا زوار (11)
 
كورنيش الإسكندرية بلا زوار (12)
 
كورنيش الإسكندرية بلا زوار (13)

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