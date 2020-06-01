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سقوط شخصان لإارتهما سنتر تعليمى مخالف بداخله 25 طالبا فى عابدين

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:33 م
سقوط شخصان لإارتهما سنتر تعليمى مخالف بداخله 25 طالبا فى عابدين سنتر تعليمى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط القائمين على إدارة سنتر تعليمى كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وتم القبض على شخصين من العاملين به، لإدارته بدون ترخيص وبالمخالفة لقرار الغلق، وتبين تواجد 10 طلاب داخل السنتر وعدد 15 طالبا بالخارج "تم صرفهم".
 
وبالتزامن مع تنفيذ الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أغلقت آلاف المراكز على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال أغلقت محافظة الجيزة، أكثر من 600 سنتر للدوروس الخصوصية، فى 8 أحياء فقط، بالإضافة إلى الكثير بالمراكز والمدن .
 
ومع اقتراب إمتحانات الثانوية العامة، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكثيف الحملات على جميع سناتر الدروس الخصوصية، والمرور من جديد على جميع المراكز التى تم غلقها مسبقا والتأكد  من التزامها بقرار الغلق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف .
 
وأكد محافظ الجيزة، أنه وجه ايضا بتكثيف المرور على أماكن تجمع الطلاب التى يتم ضبطها سنويا والرقابة عليها بشكل عام حتى لا تتجمع الطلاب بها مرة أخرى، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزةوغلقها بشكل فورى.
 
وخصصت محافظة الجيزة، أرقام لاستقبال الشكاوى بشكل عام والتعامل معها بشكل فورى مع التنسيق المستمر مع أجهزة الأحياء والرقابة اليومية من خلال الحملات والمرور على المناطق التى شملها قرارات الغلق للوقاية من فيروس كورونا .
 
ومن جانبه، أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية تنسق بشكل كامل مع أجهزة الأحياء لغلق أى مركز للدروس الخصوصية، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد مالك المكان وضد المدرسين إذا كانوا ينتمون إلى مديرية التربية والتعليم .
 
وأضاف مدير تعليم الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تتعامل بشكل فورى مع كافة الشكاوى التى تستقبلها وتنسق مع الأحياء للتوجه لمكان الشكوى والتاكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين.
 
 

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