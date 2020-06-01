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زى النهاردة.. شاهد بـ"تنظيم أجناد مصر": عثرت على فلاشة بها طرق صنع المتفجرات بحوزة متهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:15 م
زى النهاردة.. شاهد بـ"تنظيم أجناد مصر": عثرت على فلاشة بها طرق صنع المتفجرات بحوزة متهم المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارد منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 1 يونيو 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود  نظر جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.
 
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 85 أحمد عبد العليم والذى كان يشغل منصب رئيس مباحث الدقى إبان الأحداث، والذى أكد أن انفجار حدث بنقطة مرور الجلاء نتج عنه إصابة بعض أفراد الأمن، وأن الأهالى قاموا بإلقاء القبض على متهم يدعى "ياسر. خ".
 
وأضاف الشاهد أنه تم تفتيش المتهم وعثر بحوزته على "فلاشة" تحتوى على خطة تصنيع المواد المتفجرة، وطرق توصيل الدوائر الكهربائية.
 
وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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