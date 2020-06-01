وأوردت (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) قول عمران خان إنه "من الواضح جدا أن فيروس كورونا لن ينتهي حتى توافر اللقاح، وأن الناس من جميع الشرائح عليهم العيش مع الجائحة وحماية أنفسهم من خلال اتخاذ تدابير الوقاية ومتابعة إجراءات التشغيل القياسية، وحذر من أن الفيروس سينتشر ويمكن عدد الوفيات أن يزداد، لكن إذا علينا البقاء فعلينا أن نتبع إجراءات التشغيل القياسية".



من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني توجيهاته بالمضي قدما في إطلاق مبادرة منطقة محمية تحت برنامج باكستان الخضراء.

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء عمران خان في لقائه في مكتبه باسلام آباد اليوم مع مستشاره لتغيير المناخ ملك أمين أسلم.



ويأتي اللقاء متابعة لحزمة التحفيز الأخضر التي أقرها رئيس الوزراء عمران خان لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال زراعة الأشجار عبر البلاد، وأمر عمران خان بالتنسيق والتشاور مع حكومات أقاليم البلاد بهذا الصدد، وأكد أن المبادرة لا فقط توفر فرص العمل في أعقاب جائحة فيروس كورونا، بل تساعد أيضا في حماية الموارد الطبيعية للبلاد.



والتقى حاكم إقليم السند الباكستاني عمران إسماعيل مع رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه باسلام آباد اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في الإقليم وكذلك فيروس كورونا المستجد، كما ناقش الجانبان حادثة تحطم طائرة الركاب للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مدينة كراتشي.