رئيس كوريا الجنوبية يبلغ ترامب قبوله دعوة حضور قمة مجموعة السبع

رويترز

قال البيت الأزرق الرئاسي بكوريا الجنوبية في بيان، إن الرئيس مون جيه-إن أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قبول دعوته للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع هذا العام، مضيفا أن ترامب ومون تحدثا هاتفيا.

وكان ترامب، قد قال يوم السبت، إنه سيؤجل اجتماع قمة مجموعة السبع حتى سبتمبر من موعده المقرر أواخر يونيو وإنه يريد دعوة استراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند للاجتماع.

وفى سياق أخر، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن القوات الأمريكية نقلت، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، معدات منظومة الدفاع الأمريكية "ثاد"، فى عملية جوية مفاجئة إلى إحدى قواعدها هناك، وقالت الوكالة إن القوات الأمريكية نقلت المعدات العسكرية لمنظومة "ثاد" ومواد أخرى جوا خلال الليل، بهدف تجنب اعتراض السكان.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن "الحكومة أجرت مناقشات مع السكان المحليين بشأن الأمر عدة مرات، لكنها فشلت في الحصول على موافقتهم الكاملة لإتمام عملية النقل البري"، مشيرة إلى أنها "تدعم مسار النقل البري للمعدات إلى قاعدة سيونغجو التابعة للقوات الأمريكية في كوريا، إذ لا مفر من ذلك".

وذكرت الوزارة أن "عملية النقل تندرج في إطار تحسين ظروف العمل للقوات الكورية والأمريكية هناك واستبدال بعض المعدات المتداعية لضمان سلامة العاملين".