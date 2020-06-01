اليوم السابع
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رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:24 ص
رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر،  يرافقه النائب عبداللطيف بشارة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا. 
 
وذكر المهندس عمار مندور، على هامش الجولة، أن منطقة حدائق العاصمة تضم عدد 1124 عمارة ( 26976 وحدة) "إسكان اجتماعى" نموذج 3 غرف وصالة، موضحاً أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع  بلغت نحو ١٢%، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ فى أحد المواقع إلى ٢٦ % .
 
وأكد المهندس عمار مندور، استكمال الأعمال بالمشروع طبقا للبرنامج الزمني وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، لتسليم الوحدات فى الوقت المحدد لها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
 
كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد قام بجولة تفقدية بمشروعي الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعين،  وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ.
 
وتفقد المهندس عمار مندور، أعمال الإسكان والمرافق (طرق – كهرباء – شبكات مياه وصرف، وغير ذلك) لعدد ٣٧٦ عمارة بإجمالي ٩٠٢٤ وحدة سكنية بمشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية، حيث  بلغت نسبة الإنجاز نحو ٧٠%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أغسطس القادم. 
 
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ أعمال المرافق، شبكات (مياه – صرف – ري - فرمة طرق) بنسبة تنفيذ بلغت ٦٥%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ ٤٠%، وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بنسبة تنفيذ ٢٠%، وجارٍ التمهيد للبدء فى أعمال الطرق. 
 
كما تفقد المهندس عمار مندور، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعدد ٨٤٢ عمارة إسكان اجتماعى بالحى السابع، مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقى للمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع وللتأكد من الجودة فى تنفيذ الوحدات، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية لأعمال المرافق بالحي السابع تبلغ نحو  ٤٠ مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المنطقتين C و D  فى يونيو المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بهما نحو  ٧٠%.

وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

موظفوا العاصمه الاداربه

مدينه بدر

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