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رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:11 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين ، إجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالمحافظات وتوافر السلع . 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
 
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
 
كما نص القرار على أن "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".
 
 

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