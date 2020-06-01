خط ساخن لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين بالغربية لمواجهة كورونا

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان أن اطلاق الخط الساخن يأتى ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس ، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأى شكاوى ترد عبر الخط الساخن والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

وأضاف رحمى، أن توفير هذا الخط سيساهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة الأزمات، والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، ومدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطنى بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

وكانت انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الأزمات بمحافظة الغربية، التى تم تشكيلها لمجابهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الغربية، أنه من المقرر إن يناقش الاجتماع عمليات توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة ، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك فى الاجتماع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطنى بالغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.