خروج 13 حالة جديدة من الحجر الصحى بكفر الزيات بعد تماثلهم للشفاء

الغربية – عادل ضرة

أعلنت مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات برئاسة الدكتور أحمد البرعي مدير المستشفى، عن شفاء 13حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى كفر الزيات العام، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وكان المصابون قد دخلوا للحجر الصحي بكفر الزيات بعد التأكد من إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا،وخضعوا للعلاج المكثف لمدة 14 يوما ثم تم إجراء تحليل للعينات الأولي والثانية وجاءت نتيجة الفحص سلبيه، وتم إعطاء المتعافين تصريح بالخروج من الحجر الصحي والعوده لمنازلهم.

وكان الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي، قد أعلن عن ورود نتيجة فحص عينات نجل شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا المتوفية بالكورونا اليوم الأحد، ويعمل طبيب وجاءت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم عزل الطبيب في المنزل ويتلقى العلاج في المنزلي، كما تم فحص المخالطين له، وسحب عينات منهم لبيان عما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه.

كما أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى برئاسة الدكتور أحمد البرعى مدير المستشفى، تحول إصابة زوج شقيقه الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا - التى توفيت داخل الحجر الصحى من إيجابية لسلبية.

وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، أن حالة الزوج مستقرة وتمت متابعة حالته منذ اليوم الأول لدخولهما للحجر الصحى وتقديم رعاية صحية مكثفة لهما، وتدهورت حالة زوجته وتوفيت، مشيرا إلى أن زوجها تحسنت حالته الصحية وتم إجراء تحاليل العينة الأولى والثانية وتحولت إصابته من إيجابية لسلبية.