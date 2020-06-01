خروج زوج أخت محمد رمضان من قسم زايد بعد التحقيق معه

كتب عمرو صحصاح

خرج منذ قليل حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد التحقيق معه.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج منذ قليل من القسم متجها إلى عش الزوجية.

من جانبه، علق محمود رمضان الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، لـ"اليوم السابع"، على الأزمة: "لم يكن هناك مبالغة فى حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتى وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين، وأمر طبيعى أن تحقق الشرطة فى أى شئ يعتقدونه خارج عن القانون، والحمد لله لم نفعل أى شئ خارجا عن القانون، والعريس الآن فى طريقه لعش الزوجية".