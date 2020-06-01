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حبس سائق حفار تسبب فى كسر خط غاز واشتعال النيران به فى العياط

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:44 م
حبس سائق حفار تسبب فى كسر خط غاز واشتعال النيران به فى العياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق حفار، تسبب فى كسر خط غاز بقرية المتانيا بالعياط، ما أسفر عن اشتعال النار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن السائق يدعى "ك.ع" 30 سنة، يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، وأفادت التحريات الأولية عدم وجود تعمد فى كسر خط الغاز، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بالعياط أنه أثناء أداء أعمال صيانة تابعة لشركة الغاز، اصطدم حفار بخط الغاز، ما أسفر عن نشوب الحريق، وامتد للحفار، ما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة به، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للحفار لحصر التلفيات به، ولخط الغاز بعد السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بنشوب حريق بخط غاز فى العياط، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.


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