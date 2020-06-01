جلعاد الأمريكية تعلن نجاح ريمديسفير فى علاج الحالات المتوسطة لكورونا

كتبت هند عادل

أعلنت شركة شركة جلعاد ساينس إنك أن عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات أظهر تحسنًا في المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة لفيروس كورونا في دراسة حديثة، وفقا لتقرير لوكاله رويترز.

حيث تتم مراقبة ريمديسفير عن كثب بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تفويضًا لاستخدام الطوارئ في الشهر الماضي ، مستشهدة بنتائج دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية للصحة.

واعتبرت هذه النتائج ذات أهمية خاصة، حيث لا توجد أدوية أو لقاحات معتمدة لفيروس كورونا الجديد ، على الرغم من أن العديد من الأدوية المعتمدة لظروف أخرى ، وكذلك العلاجات التجريبية ، يتم اختبارها لمعرفة ما إذا كانت قد تغير مسار كوفيد19.

النتائج الجديدة التي أعلنت عنها جلعاد هي من دراسة مصممة لتقييم سلامة وفعالية العلاج لمدة 5 و 10 أيام مع ريمديسفير بالإضافة إلى مستوى الرعاية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل ، وأكدت جلعاد في بيانها أنه في اليوم الحادي عشر ، حققت نسبة أعلى من المرضى في مجموعة العلاج لمدة 5 أيام تحسنًا في الحالة السريرية مقابل مستوى مجموعة الرعاية.

من جانب أخر تعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، لكن وفقا لتقرير لوكاله "رويترز" أكدت المنظمة أنها لم تتلق بعد طلبًا من شركة الأدوية الأمريكية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج لفيروس كورونا خاصة مع انه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.