جامعة عين شمس تحذر من صفحات مزيفة تنشر تصريحات غير صحيحة حول الامتحانات

كتب محمود راغب

نفت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الإجتماعي التى تحمل اسم جامعة عين شمس من تصريحات بشأن آليات إجراء امتحانات السنوات النهائية بالجامعة، وذلك على الرغم من عدم تبعية تلك الصفحات المزيفة للجامعة ولا تمت لها بأي صفة رسمية.

وتحذر إدارة الجامعة من استخدام اسم الجامعة أو اسم رئيس الجامعة في نشر أية تصريحات كاذبة لا أساس له من الصحة، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات و المواقع المغرضة.

وتؤكد إدارة جامعة عين شمس أن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" هي الصوت الإعلامي الرسمي المعبر عن الجامعة.

وأهابت الجامعة بالطلاب تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أية صفحات تحمل اسم جامعة عين شمس أو تستخدم اللوجو الخاص بالجامعة شعاراً لها، منعاً لنشر الأكاذيب أو الشائعات المغرضة خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.