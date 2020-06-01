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توريد 304 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:25 م
توريد 304 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة توريد قمح - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 304073 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاثنين بالشون والصوامع ، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 365095 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .
 
وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .
 
وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيهاً للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للإردب بدرجة 23 قيراط، 700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .
 
 

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