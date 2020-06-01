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تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على الهضبة الإثيوبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص
تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على الهضبة الإثيوبية خرائط التنبؤ
كتبت أسماء نصار

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تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائي والرى، لحالة الطقس والأمطار الْيَوْمَ الإثنين  على منابع حوض نهر النيل،  إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3-20 مم يوم" على الهضبة الإثيوبية. كما تشير النماذج إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3-10 مم يوم" فى منطقة المستنقعات، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بين " 3 - 15 مم يوم" فى البحيرات الاستوائية.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط المشرف على مركز التنبؤ، أن الهدف من إنشاء المركز هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.

وأضافت إيمان سيد أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا، وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة ويعتمد النموذج اعتمادا أساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنؤ لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الايام المتنبأ بها أمس عن اليوم ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ،  ولذا نؤكد على الثلاث أيام الاولى فى التنبؤ و تشغيل النماج يوميا وتحديث التنبؤات اولا بأول لضمان نتائج أفضل أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العدديه ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين.


مركز التنبؤ بالفيضان

وزارة الموارد المائية والرى

حوض نهر النيل

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