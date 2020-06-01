تفاصيل اجتماع وزير الرى من العزل المنزلى بقيادات الوزارة × 5 معلومات

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع كافة قيادات الوزارة من العزل المنزلى له الذى دخله قبل عيد الفطر لمخالطته محافظ الدقهلية المصاب بكورونا، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة مشروعات الوزارة وآخر التطورات. وتناول الاجتماع مناقشة تقارير لرؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة تتضمن تفاصيل ما يتم تنفيذه لخدمة الشأن المائى، وأعمال ازالة التعديات المقامة على المجارى المائية، واستعدادات الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات " الصيف"، ومتابعة التكليفات الرئاسية بشأن المشروع القومى لتأهيل الترع.



وفى التقرير التالى نرصد النقاط التى تناولها الاجتماع والقرارات التى تم اتخاذها فى 5 نقاط.





1- متابعة التقدم فى تنفيذ المناطق التجريبية لإدخال الرى الحديث.



2- الانتهاء من طرح وترسية 650 كيلو متر من المشروع القومى لتبطين الترع.



3- إحالة 1560 متعدى على منافع الرى للنيابة العسكرية واستمرار إزالة التعديات.



4- تزايد إقبال الفلاحين على تنفيذ الرى الحديث خاصة فى ظل ما تقدمه الوزارة من دعم، بتوريد خامات فى 5000 للفدان وترد على علميين بدون فوائد.



5- بدء تطبيق غرامة تبديد المياه لمخالفة شروط تخصيص الأرض فى حالة عدم توفيق الأوضاع بداية عام 2021.













