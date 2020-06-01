اليوم السابع
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تعرف على أهم 16 مؤشر لصناعة الغاز الطبيعي خلال 10أشهر

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص
تعرف على أهم 16 مؤشر لصناعة الغاز الطبيعي خلال 10أشهر الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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حققت استراتيجية  وزارة البترول والثروة المعدنية نجاحات هائلة  في تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي على مدار الفترات الماضية  من زيادة الاستثمارات الأجنبية  وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي  والعودة للتصدير وفيما يلي أهم  ماتم تحقيقة من مؤشرات خلال 10  أشهر من يوليو 2019 حتي ابريل 2020والتي كانت كالتالي ..
 
1- توصيل الغاز لـ 936 ألف وحدة سكنية.
2-توصيل الغاز لـ  48 منشآة صناعية.
-3توصيل الغاز لـ 163 منشآة تجارية.
-4تحويل 39 ألف سيارة للغاز .
-5إنشاء 9 محطات  تموين سيارات بالغاز.
-6حفر  10 أبار استكشافية وجارى حفر  بئر استكشافية اخري باستثمارات 314 مليون دولار.
-7توقيع 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز .
-8جاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين للبحث عن الغاز .
-9  اجمالي الاستثمارات لـ 7  اتفاقيات غاز  975مليون  ومنح توقيع 46 مليون دولار.
-10 التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات  بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولار  ومنح توقيع 19 مليون دولار.
-11 متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.
-12 تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا و فارسكور.
-13استكمال مشروعات "المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق  والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس  غرب الدلتا  بإجمالي 28 بئر علي الانتاج.
-14 وضع 13 بئر تنموي على الانتاج.
-15تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز وفي مقدمتها قطاع الكهرباء ,يمثل استهلاكه 60.3% من إجمالي الاستهلاك.
-16تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل  الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته39.7%.

الغاز

صناعة الغاز

انتاج الغاز الطبيعي

غاز المنازل

غاز السيارات

حقول الغاز

المتوسط

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