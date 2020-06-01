تضامن الغربية تتسلم 4589فيزا برنامج تكافل وكرامة

الغربية - عادل ضرة

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة 4589 فيزا برنامج تكافل وكرامة حصة محافظ الغربية عن شهر مايو 2020

ووجهت وكيل وزارة التضامن اشرف مصطفى مديرادارة الضمان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من تسليم كروت الفيزا لمديري الـ12إدارة اجتماعية للتوزيع على148 وحده اجتماعية على مستوى مراكز محافظة الغربية.

ويخص إدارة أول طنطا 186فيزا، و219فيزا لإدارة ثان طنطا، و663لإدارة مركز طنطا، و126فيزا لإدارة اول المحلة، و97كارت لإدارة ثان المحلة، و663كارت فيزا لادارة مركز المحله، و452كارت لإدارة سمنود، و410كارت لإدارة قطور، و468كارت لإدارة بسيون، و386لإدارة كفر الزيات، و438لإدارة السنطه، و481كارت لإدارة زفتى، وشددت وكيل وزارة التضامن مديري الإدارات باتباع كافة الاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيرس كورونا.