ترامب يتواصل مع زوكربرج.. ومؤسس فيس بوك: لسنا طرف للحكم على الحقيقة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مع مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك وسط خلاف متزايد بين ترامب وشركات وسائل الإعلام الاجتماعية حول حرية التعبير.
من غير الواضح ما ناقشه ترامب وزاكربرج في المكالمة ، لكن كلا الجانبين وصف المحادثة بأنها مثمرة ، وفقًا لموقع Axios ، التي أبلغت عن التطور لأول مرة، ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق كما لم يستجب ممثلو Facebook على الفور للطلب نفسه.
نشر ترامب ، رسائل على فيس بوك وتويتر هذا الأسبوع وصف فيها بطاقات الاقتراع بالبريد بأنها "احتيالية" وهدد بإحضار الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات في مينيابوليس ، قائلاً "عندما يبدأ النهب ، يبدأ إطلاق النار".
وردا على ذلك قام تويتر بوضع علامة تحذير على تغريدة حول التصويت عبر البريد بالإضافة إلى إشعار المصلحة العامة على تغريدة عن احتجاجات مينيابوليس لانتهاكها قواعدها التي تدعو الي العنف وفقا للسياسة الشركة.
وعلى الجانب الاخر ترك Facebook منشورات ترامب على منصته. وقال زوكربيرج إنه لا يعتقد أن الشبكات الاجتماعية يجب أن تكون "حكامًا للحقيقة" ، بحجة أن الناس "يجب أن يكونوا قادرين على رؤية ما يقوله السياسيون، وأضاف إن المنشورات حول احتجاجات مينيسوتا لا تنتهك سياسات Facebook.
وقال زوكربيرج: "أنا اختلف بشدة مع الكيفية التي تحدث بها الرئيس ترامب عن هذا ، لكنني أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على رؤية ذلك بأنفسهم ، لأن المساءلة في نهاية المطاف لأولئك الذين في مواقع السلطة لا يمكن أن تحدث إلا عندما يتم فحص خطابهم في العلن". .
ويأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه ترامب يوم الجمعة على أمر تنفيذي يقضي على "الرقابة" من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. كان ينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها رد فعل على قرار تويتر للتحقق من تغريدة ترامب على بطاقات الاقتراع بالبريد. ورداً على ذلك ، انتقدت مجموعات صناعة التكنولوجيا الأمر التنفيذي قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ، بدلاً من حمايته كما كان يقصد ترامب.
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