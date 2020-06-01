اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب الابن يتجاهل مظاهرات العنصرية برحلة صيد للسمك ومتابعيه: بلادنا تحترق.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:08 م
ترامب الابن يتجاهل مظاهرات العنصرية برحلة صيد للسمك ومتابعيه: بلادنا تحترق.. صور ترامب الابن
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعد من أكبر مؤيدى فترة رئاسة والده والذي يستمر فى نشر الفيديوهات والصور الساخرة عن منتقدي سياسة والده، قرر الابتعاد عن الحياة السياسية الفترة الحالية، بعد ان تجاهل التعليق على مظاهرات العنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بسبب مقتل جورج فلويد.

ونشر ترامب الابن صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو في رحلة صيد للسمك، في تجاهل تام للأحداث التي تشهدها بلاده حالياً وحالة الفوضى التي تعم البلاد بسبب مقتل الشاب صاحب الأصول الأفريقية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Early season monsters on the Delaware with my buddy @therealflyfishrich.

A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on

وسرعان ما أثارت الصور التي نشرتها ترامب الابن، استياء متابعيه الذي وجهوا له العتاب على تلك الطريقة التي يتجاهل بها التعليق على الأحداث برحلة صيد للسمك وكتب أحدهم قائلاً: "بلادنا تحترق وأنت في رحلة صيد للسمك؟ أنا أحبك ولكني أشعر أنك لست على صواب".

تعليق احد متابعيه
تعليق احد متابعيه

وعلى جانب آخر، انضم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً بسبب مقتل الشاب ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس الأمريكية منذ أيام، وحرص الرئيس الأمريكي السابق، على نشر جرافيتي لصورة الشاب الذي أشعل فتيل الاحتجاجات بمقتله، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن تضامنه مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها معظم الولايات الأمريكية.


ترامب الابن

مظاهرات أمريكا

أمريكا

دونالد ترامب

اخبار أمريكا

جورج فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يدعو حكام الولايات إلى توقيف المتورطين فى الاحتجاجات لمدة عشر سنوات

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:14 م

خبير استراتيجى: حوادث القتل العنصرية فى أمريكا قلت فى عهد ترامب

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:12 م

ترامب يطالب حكام الولايات باتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الاحتجاجات

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:55 م

الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بخطته لعقد قمة مجموعة السبع

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:03 م

موقف زوكربيرج من ترامب يثير الجدل.. "CNBC": موظفو فيس بوك يهاجمون رئيسهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة