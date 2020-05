ترامب يعلن اعتقال مشاغبى احتجاجات مدينة مينيابولس

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من زيادة أعمال العنف والتحريض، مؤكدا، أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا: "يجب على حكام الولايات الضرب بقوة وألا سنتدخل للقيام بما يلزم.. وتجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

Our National Guard stopped them cold last night. Should have been called up sooner! https://t.co/D5vLrHSYcJ