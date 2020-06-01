اليوم السابع
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تخفيف قيود فيروس كورونا فى موسكو مع تراجع عدد الإصابات

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:20 ص
تخفيف قيود فيروس كورونا فى موسكو مع تراجع عدد الإصابات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو (رويترز)

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سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو، لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع اليوم الاثنين وذلك فى تخفيف جزئى لإجراءات العزل العام المشددة، بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 

ويقول مسؤولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا فى أيام يجرى تحديدها بناء على عناوين المنازل. وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارا من اليوم الاثنين.

 

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد فى الأسابيع الأخيرة.

 

وأعلنت موسكو يوم الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة فى ذروة التفشى، وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس فى روسيا 400 ألف حالة وهى ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

 

 


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