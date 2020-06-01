اليوم السابع
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تحويل مستشفى الصدر بالإسماعيلية لحجر صحى وبدء استقبال حالات كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:45 م
تحويل مستشفى الصدر بالإسماعيلية لحجر صحى وبدء استقبال حالات كورونا وزارة الصحة - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قالت مصادر بمديرية الصحة فى محافظة الإسماعيلية، إن مستشفى الصدر تحولت لمستشفى حجر صحى، وبدأت فى استقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالمبنى، وتوفير أسرة رعاية، وأجهزة تنفس، فضلاً عن امتلاء مخازن المستشفى بأدوية بروتوكل وزارة الصحة لمعالجة المصابين.

وأوضحت المصادر، أن مستشفى الصدر بدأت في استقبال الحالات بداية من اليوم الإثنين، مشيرة إلي أنه تم الاستعانة بعدد من الأطباء الذين قضوا فترات في مستشفى الحجر الصحى بأبوخليفة في الإسماعيلية، لزيادة خبرات الطاقم الطبي المتواجد في المستشفى، وتدريبهم عملية على كيفية التعامل مع الحالات الخطرة.

وأكدت مصادر قرار تحويل مستشفى الصدر لحجر صحى، عقب اقتراب امتلاء مستشفى أبوخليفة، بالمرضى.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

 

 

 

 

 


مستشفي الصدر بالاسماعيليه

الحجر الصحى بالاسماعيليه

العزل الصحى بالاسماعيليه

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