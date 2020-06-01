تحرير 9 محالفات لسائقين بموقف قرية إكياد بالشرقية لعدم ارتدائهم الكمامة

الشرقية -فتحية الديب

شنت الأجهزة التنفيذية، بمجلس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، بإشراف اللواء ضياء أبو العزم، رئيس المجلس، حملة مكبرة علي موقف قرية إكياد دائرة المركز، لتنفيذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس.

وشارك في الحملة" عبادة محمد عبادة " والمهندس " هانى عزت "نائبى رئيس المركز، بالتنسيق مع " خالد عبد الحليم "مدير إدارة مواقف فاقوس بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالموقف الرئيسى للمدينة، وقام "أحمد صالح" رئيس الوحدة المحلية بإكياد بالتعاون مع نقطة شرطة إكياد،بالمشاركة في الحملة التي شنت علي عدد من مواقف القرية لمتابعة التزام السائقين بالاجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات الطبية وتم تحرير عدد ٩ مخالفات، ومازالت الحملات مستمرة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية وفيروس كورونا المستجد.

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.