تجديد حبس المدمن المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله وإصابة 4 آخرين فى الشرقية

قرر القاضى الجزئى بمحكمة الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المدمن المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله، وإصابة أربعة أخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى باشرها محمد فريد، وكيل أول النيابة؛ برئاسة أحمد رجب، مدير نيابة أول الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل والشروع فى القتل.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أمس، يفيد بورود بلاغ من عدد الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وإصابة رجلًا وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة، وبعدها توجه إلى قرية أبوشعبة مركز أبوحماد وطعن طالب جامعى أودى بحياته وأصاب 3 أخرين.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتوفى 3 بينهم نجله طفل 3 سنوات وبائع بشارع فاروق وطالب جامعى بقرية أبو شعبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت تشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من أقوال شهود العيان أن المتهم يدعى" أحمد د" مقيم شارع فاروق، ومن متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الإتزان ،ويوم الواقعة، قام بقتل نجله، ثم أستقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائع فى سوق الجملة أمام المارة، ثم أستقل التروسكيل بعد تهديده الأهالى فى حالة الإقتراب منه، وأصاب سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذا بالفرار، إلى قرية أبوشعبة مركز أبوحماد، وقتل طالب جامعى وأصاب 3 أشخاص وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه.