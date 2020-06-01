تجديد حبس المتهم بإجبار زوجته على الإجهاض ووفاتها 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة ،تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لإجبار زوجته على إجهاض جنينها، مما نتج عنه وفاتها وألقى جثتها فى الشارع، حيث كشفت مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة سيدة حامل في منطقة النزهة، حيث توصلت التحريات والتحقيقات إلى هوية المجنى عليها وأن المتوفية حاولت إجهاض جنينها، للتخلص منه ولكنها فارقت الحياة. تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.

تم تشكيل فريق بحث، وتم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها، تزوجت عرفيا من المتهم وحملت منه ، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال، حيث اضطرت المجنى عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجنى عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المساءلة القانونية.