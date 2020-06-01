تجديد حبس المتهمين بسرقة المتاجر باستخدام أقنعة لمحمد صلاح

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح نيابة مدينة نصر، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بمدينة نصر باستخدام أقنعة اللاعب المصرى محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء جولة تفقدية، لاحظ المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، محاولة 4 أشخاص بقص أقفال محل بشارع حسنين هيكل. وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود ا." عاطل ومقيم الفيوم، و"سليمان م." عاطل ومقيم الجيزة.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدى، 4 أقنعة وجه. وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الاقفال. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.