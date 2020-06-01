اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المتاجر باستخدام أقنعة لمحمد صلاح

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:42 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة المتاجر باستخدام أقنعة لمحمد صلاح حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح نيابة مدينة نصر، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بمدينة نصر باستخدام أقنعة اللاعب المصرى محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء جولة تفقدية، لاحظ المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، محاولة 4 أشخاص بقص أقفال محل بشارع حسنين هيكل. وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود ا." عاطل ومقيم الفيوم، و"سليمان م." عاطل ومقيم الجيزة.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدى، 4 أقنعة وجه. وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الاقفال. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.


تجديد حبس

سرقة المتاجر

استخدام اقنعة

محمد صلاح

مدينة نصر

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس موظف و 6 آخرين بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها بالنزهة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:09 ص

تجديد حبس المتهم بإجبار زوجته على الإجهاض ووفاتها 15 يوما

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:06 ص

تجديد حبس تشكيل عصابى خطف شخصين وطلب 4 ملايين جنيه فدية بالإسكندرية

الأحد، 31 مايو 2020 07:19 م

تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله عاملا لخلافات أسرية بشبرا الخيمة

الأحد، 31 مايو 2020 04:02 م

تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر 15 يوماً

الأحد، 31 مايو 2020 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة