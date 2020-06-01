بانكوك (أ ش أ)

أعلن المركز الحكومى لمكافحة فيروس كورونا فى تايلاند، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3082، بينما استقر عدد الوفيات عند 57، ونقلت صحفية بانكوك بوست التايلاندية عن متحدثة باسم المركز قولها "إن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرة إلى أن 80% تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتبارا من اليوم، إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها عادة بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.

وكانت تايلاند، سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 3081 بينما ظلت الوفيات ثابتة عند 57.