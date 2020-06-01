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"بيطرى الشرقية": تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا .. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:13 ص
"بيطرى الشرقية": تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا .. صور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيدا بدور مديرية الطب البيطري واستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم حيث قامت بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم خلال اليومين الماضيين للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم موسعة لمديريات الخدمات ومجمع النيابات الإدارية وإدارة مرور الشرقية ووحدة مرور المدينة وشركة الكهرباء وكذلك ماكينات الصرف الآلي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 35 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 16 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 56 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 2 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و7 حملات لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 38 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 335حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية ، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري،أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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