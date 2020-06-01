اليوم السابع
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بوريس جونسون يوجه رسالة سعيدة للبريطانيين: مسموح بمقابلة 5 أشخاص

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:01 ص
بوريس جونسون يوجه رسالة سعيدة للبريطانيين: مسموح بمقابلة 5 أشخاص بوريس جونسون
ذكى مكاوى

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أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من خلال تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قرار وصفه بالسعيد لكل المواطنين البريطانيين حسبما وصفه، .. حيث كتب موجهاً رسالته إلي المواطن البريطاني : "اعتباراً من اليوم ، في إنجلترا ، سيُسمح لك بمقابلة ما يصل إلى خمسة أصدقاء في الأماكن العامة الخارجية أو في حديقتك. ستكون هذه لحظة فرح وإرتياح للكثيرين، .. يرجى تذكر الابتعاد عن مترين لا تعيش معهم ، وغسل يديك بانتظام".

 

بوريس جونسون 1
بوريس جونسون 

وهو الأمر الذى يأتي ضمن اجراءات تخفيف القيود التي تعيشها دولة بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، .. حيث سبق وشدد رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".

وفى سياق آخر قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه يجب تلبية خمسة اختبارات قبل تعديل الإغلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن الخمسة معايير التى يجب توافرها تشمل حماية قدرة هيئة الصحة الوطنية على التأقلم، وتشير البيانات إلى أنه في 26 مايو تم إدخال 475 شخصًا في إنجلترا إلى المستشفى مصابًا بالفيروس التاجى، نزولًا من ذروة بلغت 3121 فى 2 أبريل. ويقول إن هذا المعيار يتم تلبيته.

ومع استمرار انخفاض أعداد الوفيات اليومية، يقول جونسون إن المعيار الثانى يتحقق، ويظهر المتوسط ​​المتداول لمدة 7 أيام أن معدل الوفيات اليومي في المملكة المتحدة يبلغ 256.


بوريس جونسون

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