بلومبيرج : الصين أوقفت واردات زراعية أمريكية

وكالات

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، اليوم، الاثنين، أن مسؤولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما فى ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.

وقال ت الوكالة بناء على مصادر مطلعة إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء، كما ألغى مشترون صينيون عدداً غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأمريكية.