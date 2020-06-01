بلومبيرج : الصين أوقفت واردات زراعية أمريكية

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، اليوم، الاثنين، أن مسؤولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما فى ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.
وقال ت الوكالة بناء على مصادر مطلعة إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء، كما ألغى مشترون صينيون عدداً غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
واعتبرت الوكالة ، أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم أصبحت في خطر.
تأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية ، لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونج كونج.
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