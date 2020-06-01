بلومبرج: أكسفورد تخطط لإجراء تجارب على الأطفال للقاح كورونا

كتبت هند عادل

هناك العديد من الأسئلة التي تحيط بدور الأطفال في جائحة الفيروس التاجي ولكن هناك شيء واحد واضح إنهم سيحتاجون إلى لقاح تمامًا مثل البالغين وهذا يعني حقن عشرات الأطفال بمنتج تجريبي وهواحتمال يجعل العديد من الآباء متوترين، ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج تخطط جامعة أكسفورد وشركة AstraZeneca Plc لبدء اختبار لقاحهم التجريبى لكورونا على الأطفال في عمر 5 إلى 12 عامًا مع إعادة فتح المدارس ودور الحضانة في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن الأطفال أقل تأثراً بفيروس كورونا لكن دورهم في نقل الفيروس لا يزال غير واضح، وسيحميهم اللقاح ويضمن ألا يصيبوا الآخرين المعرضين للخطر ، مثل المعلمين أو الأجداد

وقال أستاذ عدوى الأطفال والحصانة ومدير مركز اللقاحات بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي " هذه بالطبع قرارات شخصية للغاية ولكن على الجميع أن يسألوا أنفسهم هل يريدون إعطاء أبنائهم اللقاح عندما ساهم أشخاص آخرون في جعله آمنًا؟ ويجب أن نكون ممتنين للأشخاص الذين أخذوا هذه الخطوة".

تم استبعاد الأطفال من جهود أكسفورد البحثية المبكرة تم تجربة اللقاح التجريبي الخاص بهم ، وهو المرشح الأول في السباق العالمي لتطوير لقاح ، على البالغين أولاً ، حيث يظهر فقط آثار جانبية عابرة مثل درجة الحرارة والذراع المؤلم عندما ينتقل إلى المراحل الأكثر تقدمًا من البحث في يونيو ، سيتم تقديمه لما يصل إلى 10260 شخصًا ، بعضهم من الأطفال.

وقال متحدث باسم فريق لقاح أكسفورد كوفيد 19 إن المزيد من المعلومات حول الجزء الخاص بالطفل من التجربة ستكون متاحة عندما تبدأ المجموعة في تجنيد المرضى في الأسابيع المقبلة.

مع تحرك المدارس ودور الحضانة لإعادة التشغيل في العديد من البلدان ، تقول لجنة المستشارين العلميين التابعة لحكومة المملكة المتحدة إن هناك "قدرًا كبيرًا من عدم اليقين" بشأن التأثير على الوباء. هناك بعض الأدلة على أن الأطفال لا يصابون بالفيروس بسهولة مثل البالغين ويعانون من أعراض أخف.

يتم تجنيد الأطفال لتجارب تحصين الأطفال في المملكة المتحدة عادةً من خلال مكاتب الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية غالبًا ما تُعطى الوخزات في المنزل ويطلب من الوالدين أخذ قراءات منتظمة لدرجات الحرارة ومذكرات عن ردود فعل أطفالهم ، مع زيارات متابعة لفحوصات الدم.