اليوم السابع
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خالد صلاح
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بعد السعودية.. الكويت تفتح المساجد و20 إجراء للمصلين أبزرها إحضار سجادة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:54 م
بعد السعودية.. الكويت تفتح المساجد و20 إجراء للمصلين أبزرها إحضار سجادة مساجد ..أرشيفية
كتب كامل كامل

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عمت الفرحة الكثير بعدما قررت السعودية فتح المساجد، واستعاد الجميع الروحانيات، ويبدو أن القرار سيتخذه العديد من الدول العربية ، حيث أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت المستشار د.فهد العفاسي قرارا برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها، كما يمنع استخدام برادات المياه، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.


 

وشدد القرار على 20 إجراء على العاملين بالمساجد والمصلين نرصدها في السطول التالية.
 

1 - فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق.

 

2 - يقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين.

 

3 - وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر)، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.

 

4 - إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، لتجنب لمس مقابض الأبواب.

 

5 - تعقيم مقابض الأبواب ومداخل المسجد بالمطهرات.

 

6 - إقامة الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق.

 

7 - تخفيف الصلوات وعدم الإطالة فيها بما يحقق إقامة الأركان والواجبات.

 

8 - على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية والوقائية (ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، ولبس الكمام، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراض الأمراض).

 

9 - جمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية التي تساعد في لبس الأحذية ومنع استخدامها.

 

10 - تعقيم الكراسي المستعملة في المسجد بعد كل صلاة.

 

11 - الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، وتجنب الملامسة، والحرص التام على التباعد الجسدي.

12 - الوضوء في المنزل، لكون دورات المياه مغلقة.

 

13 - إحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها، وعدم تركها في المسجد.

 

14 - لبس الكمام شرط لدخول المسجد، مع استمرار لبسه خلال مدة بقائه وأثناء الصلاة وحتى مغادرة المسجد.

 

15 - تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وعند الخروج منه، باستخدام المعقمات المتوافرة عند الأبواب.

 

16 - يضع كل مصل سجادته الخاصة به حسب العلامات الموضحة في المسجد.

 

17 - التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والتحاور مع باقي المصلين وذلك قبل وبعد الصلاة.

 

18 - منع دخول المسجد لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

 

19 - مغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة.

 

20 - التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة. وشدد القرار في مادته السابعة على حظر دخول المسجد على المصاب بفيروس كورونا أو المخالطين له أو من هم في الحجر المؤسسي أو المنزلي.

 


الكويت

فتح المساجد

فيروس كورونا

الصلاة فى زمن الكورونا

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