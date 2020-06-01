برلمانى بريطانى: تعيين توكل كرمان بـ"حكماء فيسبوك" لا يصدق.. ويدعو للتحقيق

كتب محمد رضا

وصف النائب فى مجلس العموم البريطانى إيان بيزلى، تعيين شركة "فيس بوك" الناشطة اليمنية توكل كرمان، فى مجلس حكمائها بالقرار الذى "لا يمكن تصديقه"، وكرمان، التى تقيم فى تركيا منذ سنوات، هى قيادية فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح، وهو ذراع سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفى مناقشة عبر الإنترنت، قال بيزلى "أعتقد أن هذا القرار الذى اتخذته فيسبوك غير متوقع، وهو أمر لا يصدق.. لدينا منظمة تم إعدادها لإجراء عملية شفافية، ثم يعينون كرمان التى لا تعتبر، بصراحة، ولا يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة".

وأعلن بيزلى، أنه كتب رسالة لـ"فيسبوك" يندد فيها بتعيين كرمان، ودعا وزارة الثقافة والإعلام والرياضة إلى التحقيق فى هذا السلوك، وقال إن الإدارة وافقت من حيث المبدأ على ضرورة إجراء تحقيق، والذى من المتوقع أن يبدأ فى يوليو القادم، وذلك وفقًا لما نقله موقع "العربية".

كما دعا بيزلى عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إلى إخراج كرمان من المجلس بقوله "إنهم لا يحتاجون إلى انتظار التحقيق.. تحتاج فيسبوك إلى اتخاذ إجراءات فورية.. عليهم أن يفعلوا الشىء الصحيح.. سواء كنا من خلفيات مسيحية أو مسلمة أو يهودية، فنحن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد ونقول إننا نقف مع حرية التعبير، ولكن ليس مع إساءة استخدام حرية التعبير".

وأعلنت شركة "فيسبوك" عن الأعضاء العشرين الأوائل فى مجلس الرقابة التابع لها خلال مايو الماضي، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات "فيسبوك" والمساهمة فى الإشراف على المحتوى وسماع الطعون فى القرارات الحالية.. وستتمكن الهيئة المستقلة، التى أطلق عليها البعض "المحكمة العليا لفيسبوك"، من إلغاء قرارات الشركة والرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج بشأن ما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع معينة من المحتوى على "فيسبوك" و"إنستجرام."

وكثيرا ما يطالب بيزلى بضرورة التعامل مع الخطر الذى يشكله تنظيم الإخوان فى بريطانيا، مؤكدا أن هذا التنظيم هو أصل التطرف.

من جانبه أعرب بول تويد، وهو محامٍ وإعلامى، عن قلقه من تعيين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة، ويقول تويد "تعيّن فيسبوك هيئة محلفين خاصة بها الآن.. وهذا يعادل أن يكون المدعى عليه فى قضية جنائية قادراً على اختيار المحكمة والقاضى وهيئة المحلفين"، كما ندد بالطريقة التى تم بها اختيار كرمان وأعضاء آخرين لمجلس رقابة "فيسبوك"، متسائلا "من اختارهم؟ من وضع هؤلاء الأشخاص العشرين فى هذه المناصب؟ إنها فيسبوك.. وهذا ليس عدلاً".

ومنذ تعيين كرمان فى مجلس حكماء "فيسبوك" تعالت الانتقادات الموجهة لعملاقة التواصل الاجتماعى، وقال منتقدون إن شركة "فيسبوك" بهذا التعيين تمنح تنظيم الإخوان المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه.

ودشن مغردون هاشتاج "نرفض توكل كرمان"، مرفقاً برابط عريضة للرفض، ولم تتوقف الحملات فى تويتر عن مهاجمة كرمان، فقد وصلت إلى انتقاد "فيسبوك" عبر هاشتاج " حذف الفيسبوك بسبب توكل كرمان"، بل منهم من نشر صورة شاشة لحسابه على "فيسبوك" بعد إغلاقه، وقال موقع "أودياتور أونلاين" السويسرى: "توكل كرمان معروفة بانتمائها إلى الإخوان، هذا التنظيم يصنف على نطاق واسع فى أوروبا كتهديد للديمقراطية".