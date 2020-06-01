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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:25 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6% محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
الدقهلية - شريف الديب

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ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، بعدما اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.6%، حيث هنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.
 
وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
 
من جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من حق لهم التقدم للامتحانات 102 ألف و361 طالب وطالبة على مستوى المحافظة،حضروا جميعا الامتحانات من خلال تقديم الأبحاث، نجح منهم100 ألف و984 طالب وطالبة بنسبة نجاح اجمالية بلغت 98.6 % وعدد الطلاب التكميلي 540 طالب ،وعدد طلاب الذين لهم حق امتحان الدور الثاني يبلغ 837 طالب.
 

 


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